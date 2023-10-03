الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة بيرناردو سيلفا وجون ستونز لتدريبات مانشستر سيتى

بيرناردو سيلفا وجون
بيرناردو سيلفا وجون ستونز

عاد الثنائي بيرناردو سيلفا، وجون ستونز، لاعبا فريق مانشستر سيتي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد شفائهما من الإصابة.

وتعرض بيرناردو سيلفا للإصابة أثناء مشاركته مع الفريق في مباراة النجم الأحمر الصربي "ريد ستار بلجراد"، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما يغيب جون ستونز عن السيتي منذ 10 أغسطس الماضي بسبب إصابته في الحوض.

وأفاد سيمون بايكوسكي، الصحفي لمانشستر إيفنينج نيوز، بأن بيرناردو سيلفا وجون ستونز شاركا في مران الفريق الجماعي اليوم بعد شفائهما من الإصابة.


وخسر مانشستر سيتي أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، بهدفين مقابل هدف.


ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثامنة

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، وأرسنال في المركز الثالث بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف عن توتنهام.


موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز 

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال، يوم الأحد المقبل، في السادسة والنصف مساءً، ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

حكم مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يدير مايكل أوليفر ميدان مباراة أرسنال ومانشستر سيتي تحكيميًا، ويعاونه كل من ستوارت بورت، ولي بيتس، فيما يتولى تيم روبنسون مسئولية الحكم الرابعة، ويقود جون بروكس غرفة تقنية الفيديو ويعاونه دارين كان.


موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بدوري أبطال أوروبا 
 

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق ريد بول لايبزيج الألماني، غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا في العاشرة مساءً.

بيرناردو سيلفا جون ستونز مانشستر سيتى تدريب مانشستر سيتي الدورى الانجليزى

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