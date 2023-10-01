في 4 أيام.. مانشستر سيتي يودع كأس كاراباو ويخسر لأول مرة بالبريميرليج

لم ينزل نادي مانشستر سيتي عن قمة بطولة الدوري الإنجليزي بالرغم من الهزيمة المفاجئة التي تلقاها على يد نادي ووولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب مولينيو.

لم يخسر مان سيتي أمام وولفرهامبتون منذ الأسبوع الثامن في موسم 2019 – 2020 بنتيجة هدفين نظيفين على استاد الإتحاد.

الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بهذه الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي توقف رصيد مان سيتي عند 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات سابقة في الأسابيع الستة الأولى على أندية بيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج، ونيوكاسل يوناتيد، وشيفيلد يوناتيد الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وفولهام، ووست هام يوناتيد، ونوتينجهام فورست.

سجل مان سيتي 17 هدفا، وهو ثالث أقوى هجوم، وهدافه، وهداف الدوري الإنجليزي بشكل عام هو النرويجي آرلينج هالاند برصيد 8 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف، وهو الأقوى على مستوى الدفاع.

ليفربول أهدر فرصة اعتلاء الدوري الإنجليزي

النادي الوحيد الذي كان بإمكانه أن يزيح مان سيتي عن صدارة الدوري الإنجليزي بعد هزيمته هو ليفربول الذي لم ينتهز الفرصة، وتعرض هو الآخر لخسارة في نفس الأسبوع أمام نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة 1 – 2 على استاد توتنهام هوتسبر ليتجمد رصيده عند 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، وهزيمة وحيدة محتلا بها المركز الرابع بدلا من أن يرتقي رصيده إلى 19 نقطة، وينفرد بالصدارة.

مانشستر سيتي في موسم 2016 - 2017

هذا هو الموسم الثاني بعد موسم 2016 – 2017 الذي جني فيه مان سيتي 18 نقطة في الأسابيع السبعة الأولى بسيناريو طبق ألأصل إذ فاز في الأسابيع الستة الأولى على أندية سندرلاند، وستوك سيتي، ووست هام، ومانشستر يوناتيد، وبورنموث، وسوانزي سيتي في حين في الأسبوع السابع تلقى هزيمة على يد نادي توتنهام بنتيجة هدفين دون رد على ملعب وايت هارت لين.

أحرز مان سيتي 18 هدفا بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

ما يمثل فألا شؤما لإدارة وجمهور مان سيتي أنه في موسم 2016 – 2017 احتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة جمعها من 23 انتصارا، و9 تعادلات، و6 هزائم.

الهزيمة التي كلفته الإقصاء

إذا كانت الهزيمة في الدوري الإنجليزي لم تؤثر على اعتلاء مان سيتي للصدارة، فإن قبلها بثلاثة أيام فقط تعرض لخسارة أمام نيوكاسل بنتيجة هدف دون مقابل في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكن هذه الهزيمة كلفته الإقصاء.

جوارديولا والإقصاء من كأس رابطة الإنجليزية المحترفة

هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مان سيتي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية تحت قيادة فنية من الإسباني بيب جوارديولا في هذا الدور.

المواجهة الأولى بين جوارديولا ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

هذه كانت المواجهة الأولى بين مان سيتي بقيادة فنية من جوارديولا، ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إذ لم يسبق أن تواجها في أي دور.

مانشستر سيتي وخسارة اللقب الأول

بهذا الإقصاء من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة فقد مان سيتي لقبه الثاني في هذا الموسم حيث خسر من قبل درع الاتحاد الإنجليزي أمام نادي آرسنال بضربات ترجيحية 1 – 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.