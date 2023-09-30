أرسنال يواصل مطاردة مانشستر سيتى برباعية فى مرمى بورنموث

فاز فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بأربعة أهداف دون رد.

وأنهى فريق أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وجلس محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف الجانرز على دكة بدلاء الفريق في مباراة اليوم.

وفرض فريق أرسنال سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا من أرسنال بينما لم يقدم بورنموث أي محاولة هجومية.

وتقدم أرسنال في النتيجة عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 17، فيما أضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

واستمر استحوذ لاعبي أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك استمر الأداء الهجومي من طرف واحد فقط وهو أرسنال.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء سجلها كاي هافيرتز في الدقيقة 53.

واستمرت الخطورة الهجومية من قبل لاعبي فريق أرسنال في الدقائق التالية من عمر المباراة، وهدد لاعبوه مرمى بورنموث بأكثر من فرصة طوال الدقائق التالية.

وسجل بن وايت الهدف الرابع لفريق أرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بصناعة من زميله مارتن أوديجارد.

وسدد لاعبو فريق أرسنال 7 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب،ـ مقابل تسديدة من 8 محاولات لفريق بورنموث وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق بورنموث.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 17 في المركز الثاني بجدول الترتيب ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر لنقطة وحيدة، فيما توقف رصيد فريق بورنموث عند 3 نقاط في المركز الـ18.