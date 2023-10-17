الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ ورئيس قسم.. مَن هو عبدالسند يمامة مرشح الرئاسة 2024؟

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، عن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة هي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالبي الترشح على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

"الدستور" ينشر السيرة الذاتية لمرشح الانتخابات الرئاسية  عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الحاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو ١٩٧٤، ودرجة الماجستير فى القانون الدولى جامعة عين شمس ١٩٨٣، ثم الدكتوراه فى القانون الجامعى من فرنسا عام ١٩٨٨ الاستثمارات الأجنبية فى مصر والقانون الدولى.

يعد يمامة، محاميًا ومُحكمًا دوليًا وشغل منصب محامي رابطة العالم الإسلامي، ومنظمة هيئة الإغاثة الإسلامية، وقام بالدفاع في محكمة التحكيم في ميلانو، كما أنه المصرى الوحيد الذى شارك فى أكبر قضية "برجى التجارة العالمى" فى تاريخ المحاماة بتفويض من خادم الحرمين الشريفين وقتها.

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"العربية للإعلام الرقمى" تعلن متابعتها الانتخابات الرئاسية 2024

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عبدالسند يمامة: الترشح للرئاسة يمثل عودة حزب الوفد للحياة السياسية

ثم انضم إلى حزب الوفد منذ 2004، ثم انتخب عضوًا بالهيئة العليا للحزب لمدة 3 دورات متواصلة وشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب سابقًا، كما تم اختيارة عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور عام 2012.

العميد عبدالسند يمامة

في فبراير 2021، أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد حينها قرارًا بإعادة تشكيل معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، حيث عيَّن الدكتور عبدالسند يمامة عميدًا للمعهد.

أستاذ ورئيس قسم

ويشغل يمامة حاليًا منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وكذلك رئيس حزب الوفد.

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة عدة إصدارات قانونية بلغت نحو 25 مؤلفًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وحسب موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، فمن مؤلفاته: "الغش نحو القانون نظرية ودعوى: دراسة فى القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب وآثار الأحكام الأجنبية وفقًا لأحكام التشريع المصرى، القانون الدولى الخاص: تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائى الدولى، المبادئ في الدساتير الديمقراطية: دراسة مقارنة بين سبعة دساتير ديمقراطية والدساتير المصرية: ومعه ملحق بحث حقوق الإنسان في القرآن الكريم: دراسة مقارنة بين الوثائق الدولية في حقوق الإنسان وآيات القرآن الكريم، عقود نقل التكنولوجيا وفقًا لأحكام التشريع المصري، والمبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية".

رئيس حزب الوفد جامعة عين شمس ليسانس حقوق القانون الدولي مصر للمرشح الرئاسي الرئاسية ٢٠٢٤ بمجلس النواب عبدالسند يمامة

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