عبد السند يمامة: الترشح للرئاسة يمثل عودة حزب الوفد للحياة السياسية

قال عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، إنه ترشح للانتخابات الرئاسية لأنه رئيس حزب الوفد ومن الطبيعي أن استحقاق الرئاسة لابد أن يشغل باله.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on"، أنه عندما عرض الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق الترشح للرئاسة اعترضت الهيئة بالكامل، ولكنه أيده مع عضو آخر.

وتابع أن الترشح للانتخابات الرئاسية يمثل عودة الحزب إلى الحياة وخروجه للحياة السياسية، مؤكدًا أنه مهموم ببلده والحياة السياسية ويشارك بها قبل انضمامه لحزب الوفد.

عرضت فكرة الترشح للرئاسة على حزب الوفد

وأشار إلى أنه لم ينضم لأي حزب أو جماعة وأنه مصري ودرس في فرنسا ومصر ومشغول بقضاياها، مشيرًا إلى أنه هو من طرح فكرة الترشح للرئاسة على حزبه، وكان يخشى من رفضهم ولكنهم وافقوا وقاموا باختياره كمرشح وكان هذا بمثابة مفاجأة له خاصة أنه لم يعترض سوى شخص واحد فقط من 60 عضوًا بالهيئة العامة للحزب.