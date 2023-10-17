الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 27 حالة تعدي علي أراضي زراعية ومخالفات بناء بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

 تواصل الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص فى إطار توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ الإقليم والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدى بكل قوه وحسم لكافة أشكال التعدى.

 

بني مزار تزيل 23 حالة تعد علي أراضي زراعية ومخالفات بناء

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه في إطار الجهود المبذولة لإزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ٢٣حالة إزالة تعدى على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص، قادا يسري محمد عبد المجيد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الازالات والاشغالات حملة لإزالة ٥ حالات تعدي علي أرض زراعية بحوض الخزام علي مساحة قيراطين و١٢سهما، كما تمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئول الإزالات والتنظيم من رفع ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمرانى على أرض تعاون زراعى بعزبة أبو جمعو وعزبة الترب وعزبه الدكر عبارة عن سملات وأعمدة وبناء أسوار على مساحه ٤قراريط و٥ أسهم،ونجح عوده راضي نصير فى إزالة ٧حالات تعدى على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٦ قراريط و٦ أسهم، وقام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالحسينية بإزالة وردم ٦ حالات تعدى بالحفر على أرض زراعية، الحالة الأولى بحوض المشرقة بنزلة الدليل على مساحة ١٧٥متر، والحالة الثانية بحوض النجيله/ القصبى على مساحة ١٠٤متر، والحالة الثالثة بحوض ظهر الجمل على مساحة ١٠٠متر تقريبا وتم ردمها، والحالة الرابعة إيقاف حفر لبشه بأرض أبو دربالة، الحالة الخامسة إيقاف حفر لبشه خرسانية بأرض القصبى على مساحة ١٥٠متر، والحالة السادسة إيقاف صبة أعمدة خرسانية لدور أول علوى بالقصبى والتحفظ على الخلاطة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

 

إزالة 4 حالات تعدي بقري مركز المنيا

 

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ 3 حالات تعدى، بقرية كدوان على مساحة ٨ أسهم، وإزالة حالة تعدى  بقرية الحواصليه التابعه للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان بمساحة ١٨ سهم وتم التنبيه على مسئول الزراعه بمتابعة الحالات فى المهد وعدم إعادة المخالفه مره اخرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل من رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالة بناء مخالف بدون تراخيص على ارض املاك دوله بقرية أبو عياد التابعه للوحدة المحليه بقرية طوخ الخيل بمساحة ٥٠ م وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية. 

 

 

 

 

 

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء الأراضي الزراعية مركزي بني مزار والمنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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