تحرير 280 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على أسواق ومخابز بالمنيا



تواصل مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم، بالتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.



استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تقريره جهود المديرية على مدار الـ 3 أيام الماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية التى أسفرت عن ضبط 280 مخالفة منها 194 في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 86 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – منتهى الصلاحية- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد “يوسف” أن مديرية التموين من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وبالتنسيق مع الإدارات التمونية بمراكز المحافظة التسع تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم والمخابز البلدية بشكل يومي لضبط الأسعار والأسواق وفرض الانضباط التمويني والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للعمل علي أستقرار الأسواق وتوافر كل احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا