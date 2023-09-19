ضبط 42 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 42 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.





ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 42 مخالفة منها 40 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط مخالفتين (سلع مجهولة المصدر – عدم وجود سجلات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان أعلن د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات، بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض "أهلاً مدارس"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وايمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، إنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة "مصر الرقمية" عدا خدمتين فقط وهى بدل التالف والفاقد.