الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل تموين القليوبية: حملات مكثفة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين

حملات مكثفة
حملات مكثفة

قرر وكيل وزارة التموين بالقليوبية عيد عبدالله، تكثيف الحملات بشكل يومي لضبط الأسواق والقضاء على أي تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتجاوب الفوري مع الشكاوى والبلاغات.

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تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكد عبدالله - في بيان له اليوم - بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تعمل جاهدة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على ميكنتها من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى المحافظة وفي مقدمتها "بطاقة التموين"، من خلال 62 مكتبا مجهزا لاستقبال الطلبات وتوصيلها لمراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين.

وأشار إلى أن المكاتب تغطى كافة أنحاء المحافظة ومجهزة بالأجهزة والشبابيك والموظفين لتلقى الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم والخبز والسلع المدعمة من المنافذ المختلفة بعد أن يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أى بطاقات مكررة.

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عقد اجتماعات مستمرة لضبط المتلاعبين

كان أعلن د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات، بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض "أهلاً مدارس"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وايمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، إنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة "مصر الرقمية" عدا خدمتين فقط وهى بدل التالف والفاقد.

وزارة التموين د علي المصيلحي عقد اجتماعات مستمرة لضبط المتلاعبين تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقليوبية تكثيف الحملات الإجراءات القانونية وزير التموين والتجارة الداخلية بطاقة التموين

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