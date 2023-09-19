ضبط ربع طن لحوم فاسدة وجبن منتهي الصلاحية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والشوادر والمخابز بمراكز المحافظة لضبط الأسعار ومراقبة المعروض من السلع و المنتجات الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين و مديريتى الصحة والطب البيطرى وعدد من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الضبطيات التموينية بمحافظة المنيا

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن مديرية التموين تمكنت خلال حملاتها التفتيشية والرقابية من ضبط ومصادرة أكثر من ربع طن لحوم فاسدة (بلدية ومستوردة ودواجن ومصنعات لحوم)، وأخرى مذبوحة خارج المجازر، إلى جانب ٦٠ كيلو جرام أجبان منتهية الصلاحية في بندر المنيا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم ضبط طن دقيق بلدى مدعم بمركز العدوة قبل بيعها فى السوق السوداء، وتحرير 21 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بقرى مركز ومدينة أبوقرقاص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة، بكافة مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية بهذه المراكز لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار والمخالفات والتاكد من توافر أحتياجات المواطنين، وعدم استغلالهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا للعمل على ضبط الأسواق، مؤكدا أنه وجه الرقابة التموينية بالمديرية بتكثيف هذه الحملات سواء بأحياء المدن أو القرى التابعة.

حملات تموينية لمديرية التموين بالمنيا

حملات تموينية لمديرية التموين بالمنيا

حملات تموينية لمديرية التموين بالمنيا