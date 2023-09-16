السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات بيطرية لـ1492 رأس ماشية في قرية بني مهدي بالمنيا

قافلة بيطرية بقرية
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود القافلة البيطرية المجانية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بقرية بنى مهدى التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان بمركز المنيا ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية لـ 1492 رأس ماشية، حيث شملت علاج جماعي وعلاج باطني وتجريع ضد الطفيليات الداخلية و فحص باستخدام جهاز السونار، بالإضافة إلي التوعية للمواطنين، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكانت مديرية الطب البيطري بالمنيا قد قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية بقرية بني مهدي التابعة لمجلس قروى بني محمد سلطان والعزب التابعة والمجاورة بمركز المنيا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال القوافل البيطرية المجانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالمنيا كثفت من حملاتها التفتيشية في إطار تشديدات  محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك بالإدارات التابعة بالمراكز تواصل تكثيف المرور الدوري على محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، حيث شنت حملة بالاشتراك مع بندر المنيا ومديرية التموين ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٤.٥ كيلو مصنعات صالحة بدون بيانات وتم تحرير٥ محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية.

قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا

قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
قافلة بيطرية بقرية بني مهدي لبيطري المنيا
المنيا خدمات بيطرية لـ 1492 رأس ماشية قافلة بيطرية بقرية بني مهدي مركز المنيا مديرية الطب البيطري بال الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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