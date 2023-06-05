الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاج 446 رأس ماشية وأغنام خلال قافلة بيطرية بمركز سمالوط

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا عدداً من القوافل البيطرية والعلاجية بمركز سمالوط شمال المحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة على مستوي المحافظة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة .

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن القوافل تم تنظيمها بمركز سمالوط وفقاً لبرنامج زمني محدد لتقديم الخدمات البيطرية من رش و تجريع و علاجات للأمراض التناسلية والعقم و علاجات للحيوانات وإجراء عمليات جراحية كبري و صغري بالمجان.

وأسفرت القوافل عن علاج باطني وكشف سونار وحالات تناسلية لـ (120) من الأبقار والاغنام ورش (250 ) رأس ماشية ، وتسجيل وترقيم (65) من الأبقار، بالإضافة إلى علاج وجراحة (11) رأس من الأغنام والماعز.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل البيطرية العلاجية، هي نِتاج تضافر جُهود عِدة جِهات في الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربين في القُرى والنجوع الأكثر إحتياجًا، لافتاً إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كانت قد قامت بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتحرير  11 مخالفة خلال المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على المعروضات وضمان سلامة الغذاء.

بيطري المنيا علاج 446 رأس ماشية قافلة بيطرية بمركز سمالوط الدكتور محمد عثمان مدير عام الطب البيطري بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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