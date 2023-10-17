الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد أسبوعين من الحادث.. تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين

طارق النبراوى
طارق النبراوى

كشفت مصادر مقربة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، تفاصيل حالته الصحية وإمكانية خروجه من المستشفى خلال الفترة المقبلة، بعد الحادث المروع الذي تعرض له منذ أسبوعين.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور": “النقيب منذ الحادث خضع إلى ٣ عمليات جراحية، واحدة في الرجل وأخرى في اليد وثالثة في الوجه، بسبب الآثار التي سببها الحادث، وهي كسر في الفخذ، وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه”.

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عاجل.. إصابة نقيب المهندسين فى حادث سير مروع على طريق "بنى سويف- القاهرة"

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نقل نقيب المهندسين إلى المركز الطبي بعد إصابته في بني سويف

 

وقالت المصادر: “تم نقل النقيب من غرفة العناية المركزة في بداية دخوله وبعد أول عملية إلى غرفة العناية المتوسطة، وتم نقله بعد العملية الأخيرة إلى غرفة عادية ويتماثل للشفاء.. الأطباء يتحدثون عن احتمالية خروجه قريبا بإذن الله، خاصة مع تماثله للشفاء وإتمام جميع العمليات الجراحية التي تطلبتها ظروفه بعد الحادث”.

استكمال التحركات في ملف التعليم الهندسي وسبل دعم القضية الفلسطينية

وأكدت المصادر أن النقيب العام للمهندسين متابع بشكل جيد ويومي تفاصيل الشأن النقابي، وأيضا الشأن العام، ومن المنتظر أن يكون على أجندة عمل النقيب خلال الفترة القصيرة المقبلة عدد من الملفات والمهام بينها استكمال التحركات في ملف التعليم الهندسي، وسبل دعم القضية الفلسطينية.

حادث سير مروع أثناء عودته من أسيوط

وأصيب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، في حادث سير مروع  أثناء عودته من أسيوط، وذلك على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

نقيب المهندسين، كان يقدم واجب العزاء في المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الذي توفى إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

أصيب النبراوي، خلال الحادث، بكسر في الفخذ وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه، وتم عمل أشعة بمستشفى بني سويف وتبين عدم وجود أي نزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه، وأعيدت جميع الفحوصات.

نقيب المهندسين طارق النبراوي المستشفى القضية الفلسطينية التعليم الهندسي

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