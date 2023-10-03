الحالة الصحية لنقيب المهندسين بعد إصابته فى حادث سير مروع

كشف المهندس هاني طارق النبراوي، نجل نقيب المهندسين، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق بني سويف الصحراوي، داخل نفق سنور، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال عودته من أداء واجب العزاء في نقيب مهندسي أسيوط.

وقال هاني النبراوي: «الحمد والشكر لله، طارق النبراوى بخير وهو بالرعاية الآن ويحتاج للراحة للاستعداد للجراحة.

كما قالت المهندسة مها عبد الناصر: م. طارق النبراوي بخير والحمد لله وسوف يدخل العمليات بعد ساعات قليلة تحت إشراف فريق من أمهر الأطباء في مصر".

نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه

وأصيب النبراوي، خلال الحادث بكسر في الفخذ، وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه، وتم عمل أشعة بمستشفى بني سويف تبين عدم وجود أي نزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه، وأعيدت جميع الفحوصات.

مدير أمن بنى سويف يتلقى إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسى مصر

وأصيب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، في حادث سير مروع أثناء عودته من أسيوط، وذلك على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

كان نقيب المهندسين يقدم واجب العزاء في المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الذي توفى أمس الأول إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسي مصر، بعد نفق سنور على طريق بنى سويف الصحراوى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، ووضعه تحت الرعاية.