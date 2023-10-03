الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحالة الصحية لنقيب المهندسين بعد إصابته فى حادث سير مروع

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

كشف المهندس هاني طارق النبراوي، نجل نقيب المهندسين، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق بني سويف الصحراوي، داخل نفق سنور، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال عودته من أداء واجب العزاء في نقيب مهندسي أسيوط.

وقال هاني النبراوي: «الحمد والشكر لله، طارق النبراوى بخير وهو بالرعاية الآن ويحتاج للراحة للاستعداد للجراحة.

txt

عاجل.. إصابة نقيب المهندسين فى حادث سير مروع على طريق "بنى سويف- القاهرة"

كما قالت المهندسة مها عبد الناصر: م. طارق النبراوي بخير والحمد لله وسوف يدخل العمليات بعد ساعات قليلة تحت إشراف فريق من أمهر الأطباء في مصر".

نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه

وأصيب النبراوي، خلال الحادث بكسر في الفخذ، وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه، وتم عمل أشعة بمستشفى بني سويف تبين عدم وجود أي نزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه، وأعيدت جميع الفحوصات.

مدير أمن بنى سويف يتلقى إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسى مصر

وأصيب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، في حادث سير مروع  أثناء عودته من أسيوط، وذلك على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

كان نقيب المهندسين يقدم واجب العزاء في المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الذي توفى أمس الأول إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسي مصر، بعد نفق سنور على طريق بنى سويف الصحراوى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، ووضعه تحت الرعاية.

المهندس هاني طارق النبراوي نقيب المهندسين نقيب مهندسي طارق النبراوي هاني طارق النبراوي المهندسة مها عبد الناصر

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور