الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رابط موقع النيابة العامة للمرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور

رابط موقع النيابة العامة للمرور.. يبحث الكثير من المواطنين وقائدي السيارات عن موقع النيابة العامة للمرور من أجل  الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بسياراتهم من خلال شبكة الانترنت.

وحرصًا علي القارئ نوضح خلال التقرير التالي كيف يمكن الحصول علي موقع النيابة العامة للمرور على الانترنت بخطوات بسيطة وسهلة.

رابط موقع النيابة العامة للمرور

يمكن للمواطنين الاستعلام عن رابط النيابة العامة للمرور من خلال الضغط علي الرابط التالي من هنا..

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

وبعد الضغط علي الرابط أعلاه تظهر الصفحة الرئيسة للنيابة المرور ويمكن من خلالها الحصول علي الخدمات التي تقدمها النيابة العامة وتشمل الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة علي رخص التيسير بانواعها ورخص القيادة بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

وعند الضغط علي الاستعلام عن مخالفات المرور تظهر ايقونة مخالفات رخص المركبات ويتم من خلالها ادخال رقم السيارة حروف وأرقام أو أرقام فقط والضغط على إجمالي المخالفات والتي تظهر قيمة المخالفات.

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وخطوات التظلم

مجانًا.. طرق سداد والاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023

كما يمكن للمواطن التصالح الفوري علي المخالفات الموجودة علي السيارة ودفع قيمة المخالفات، كما أتاح الموقع للمواطن خدمة التظلم من قيمة المخالفات الموجودة علي السيارة وكذلك خدمة متابعة الطلبات.

وأتاحت وزارة الداخلية والنيابة العامة التصالح في مخالفات المرور وتضمنت تلك المخالفات

مخالفات المرور 2023 التي يجوز التصالح فيها

-يجوز التصالح على: السير بدون رخصة.

-يجوز تصالح: كسر إشارة الضوء.

-يجوز التصالح على: الوقوف في المحظور.

-يجوز التصالح على: تجاوز السرعة المقررة.

-يجوز التصالح على: تغيير لون اللوحات المعدنية.

-يجوز التصالح على: انتهاء استلام رخصة القيادة.

-يجوز التصالح على: قيادة السيارة بدون حزام أمان.

-يجوز التصالح على: المشي ببطء شديد على الجس.

-يجوز التصالح على: التوقف المتعمد على الكوبري.

-يجوز التصالح على: عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

-يجوز التصالح على: عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

-يجوز التصالح على: استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

-يجوز تصالح: استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

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لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وخطوات التظلم

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