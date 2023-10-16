الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. الوطنية للانتخابات تعلن القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 24 لسنة 2023 بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمن القرار في مادته الأولى تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقدم كل من المذكورين بعد بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين الموضح قرين كل منهم:

  1. عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي عدد المزكين 424 وعدد المؤيدين 1130105.
  2. محمد فريد سعد زهران اسم الشهرة فريد زهران عدد المزكين 30
  3. عبدالسند حسن محمد يمامة عدد المزكين 27
  4. حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمرعدد المزكين 46 وعدد المؤيدين 68071

المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الوطنية للانتخابات الجريدة الرسيمة الانتخابات الرئاسية

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