الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الوطنية للانتخابات" تشكل لجنة لرصد مخالفات وضوابط الدعاية الانتخابية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمن القرار رقم 23 لسنة 2023 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تشكل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات مصر.

ضوابط الدعاية الانتخابية

وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور، أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.

وتضمن القرار أن تعِد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ثم يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.

الجريدة الرسمية الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي ضوابط الدعاية الانتخابية ​الإنتخابات​

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