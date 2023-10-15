غدًا.. إعلان القائمة المبدئية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الإثنين، عن القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بعد غلق باب الترشح أمس السبت.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر.

ووفقًا للجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر، للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.