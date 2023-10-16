الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة معلمى مدارس أبو مرزوق وبراني الصناعية والتجارية والثورة بمطروح للتحقيق

عمرو شحاته وكيل وزارة
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية مع بداية الأسبوع الثالث للعام الدراسي الجديد حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس أبو مرزوق  للتعليم الأساسي وعمر بن الخطاب للتعليم المجتمعي وبراني الصناعية بنين وبراني التجارية بنين والثورة للتعليم الأساسي.

 

جاءت جولة وكيل تعليم مطروح المفاجئة بمدارس سيدي براني أقصى غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

 

 

_ تكثيف جولات المتابعة للمدارس

وتفقد وكيل تعليم مطروح  الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة حيث تلاحظ عدم جاهزية معمل مناهل المعرفة  بالمدرسة الصناعية، موجها إدارة المدرسة بمخاطبة مركز التطوير التكنولوجي من خلال إدارة براني لتجهيز المعمل كذلك تم رصد عدم انضباط معلمي أبو مرزوق للتعليم الأساسي، موجهًا بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقرى والنجوع وقيام قسم المتابعة والتقويم بالدور المنوط به لضبط مسار العمل بكافة مدارس براني، مؤكدًا أن الطلاب مسؤوليتنا جميعا وأمانة في أعناقنا يجب المحافظة عليها.

 

 ارتفاع مستوي الطلاب في القراءة والكتابة

وأشاد وكيل تعليم مطروح بانضباط مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم المجتمعي وارتفاع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب مقدمًا الشكر لمعلمتي المدرسة تقديرًا للإخلاص والتفاني في العمل، مؤكدا أن الجولات الميدانية مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة.

 


وفى نهاية الزيارة قرر وكيل تعليم مطروح إحالة معلمى مدارس أبو مرزوق وبراني الصناعية والتجارية والثورة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
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مطروح مدارس برانى تعليم مطروح إحالة للتحقيق الاسبوع الثالث

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