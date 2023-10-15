الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

ثمن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قرارات مجلس الأمن القومي، الصادرة عن اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية عقد قمة دولية وإقليمية لبحث سبل وقف التصعيد في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية للشعب الفلسطيني.

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وأضاف، شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور، أن المجلس أكد حماية الأمن القومي وحدودنا ضد أي اعتداء أو اختراق، وذلك في مواجهة المخطط الإسرائيلي بإجبار سكان غزة على النزوح لسيناء وتصفية القضية الفلسطينية بإخلاء غزة من أبنائها.

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وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أنه تقدم اليوم ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يستنكر فيه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصعيد المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي وحصار أكثر من مليون مواطن فلسطيني وحرمانهم من الماء والغذاء وذلك يعد جريمة حرب كبرى وفقا للاتفاقيات الدولية وكذلك استهدافهم للمناطق السكنية، وهو أمر محرم دوليًا، إضافة إلى أعمال تصفية المدنيين واعتقالهم دون وجه حق.

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وتساءل عضو مجلس النواب في بيانه العاجل، أين المجتمع حقوق الدولي في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان؟ وأين العقوبات التى يجب تطبيقها على الاحتلال؟.

وأشاد شمس الدين، ببيان وزارة الخارجية الذي طالبت فيه مصر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والاتجاه جنوبا، وأكد البيان أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ويعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف انسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلا عن تكدس مئات الآلاف من المواطنين في مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم.

النائب السيد شمس الدين مجلس النواب بيان عاجل القضية الفلسطينية اجتماع مجلس الأمن القومى اعتداءات اسرائيلية

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