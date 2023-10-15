اللواء أحمد العوضي يكشف سبب اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس اجتماع مجلس الأمن القومي اليومي، لبحث تطورات الأوضاع بالنسبة للأحداث الدولية والقومية والأحداث التي تشهدها فلسطين والغير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ نكبة 1948 وحتى الآن، حتى في أحداث 2008 وأحداث 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ما يحدث من جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي للإنسان.

القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة لمصر

وتابع، أن رئيس المجلس قال بيان يعبر عن المجلس، والنواب عبرو عما يدور في خاطرهم تجاه الشعب الفلسطيني لأن القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة لمصر والتي تساند الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه الشرعية، مؤكدًا أن الرئيس أعلن أن تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية مرفوض لأنه يضر بالقضية الفلسطينية ويضر بالشعب الفلسطيني ويؤدي لتصفية قضيتهم.