السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فلسطيني: موقف مصر حيال القضية الفلسطنية يشفي الصدور

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أوضح الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، ماهر صافي، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية، ومحرقة، تم مباركتها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، والتي تمثلث في إرسال الإمدادت العسكرية للكيان الصهيوني.

أضاف صافي، أن الوضع خطير بقطاع غزة، وأن ما يشفي الصدور، هو موقف الحكومة المصرية، خاصة عند إشتراطها دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مقابل لخروج الرعايا الأجانب من معبر رفح.

نوه صافي، أن اللقاءات التي تمت بشأن ما يحدث بقطاع غزة، يجب أن يكون لها قرار واضح وصريح من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنين، حيث أكد ان موقف روسيا من المواقف الواضحة والرادعة للكيان الصهيوني.

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