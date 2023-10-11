باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

قال توفيق حميد، الباحث في العلوم السياسية، إن أمريكا والكثير من الدول الغريبة يوجد فيها تعاطف وتكاتل مع إسرائيل ضد حماس، مشيرًا إلى أنه رغم أنهم كان لهم موقف مختلف من قبل بسبب أن المادة الإعلامية التي أعطتها كتائب القسام والتي أصبحت أقوى داعم من الغرب لإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا عندما انسحبت من منطقة الشرق الأوسط كان هدفها أنهم لايأخذون منه سوى المشاكل، مؤكدًا أنهم رأوا أن الوقت حان للتوجه للصين.

أمريكا شعرت بالخطأ للتراجع عن الشرق الأوسط لأهميته

وتابع أن مستجدات الأحداث وما حدث من تصالح إيراني مع المملكة السعودية وهذا يؤثر على مبيعات الأسلحة لدى أمريكا بالإضافة للصراع الأخير لحماس، مشيرًا إلى أن أمريكا شعرت بالخطأ للتراجع عن الشرق الأوسط لما له من أهمية وكانت 7 أكتوبر “طوفان الأقصى” سببًا في رجوعهم للمنطقة ولا استبعد وصول الأمر لمواجهة إيران وكذلك ضربهم لحزب الله، وهذا ما يسمى بالسيناريو المرعب.