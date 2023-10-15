الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرز قرارات مجلس الأمن القومى المصرى بشأن التصعيد فى غزة (فيديو)

غزة
غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصعيد في قطاع غزة.

قرارات مجلس الأمن القومي:

مواصلة الاتصالات مع الشركاء لخفض التصعيد في غزة.

تكثيف الاتصالات مع المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات.

التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين.

رفض واستهجان سياسة التهجير.

رفض واستهجان محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة.

استعداد مصر للقيام بأي جهد لاستئناف عملية حقيقية للسلام.

تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

مصر تدعو لقمة إقليمية دولية لتناول تطورات القضية الفلسطينية.

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