عضو بالشيوخ: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ

قال النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية موقفها ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام الشامل والعادل لفلسطين من أجل أن يعم السلام المنطقة بأكملها.

وأضاف الدابي، أن مصر لم تألوا جهدًا مطلقًا في التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا: “الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين عبر حدود يونيو 1967”.

ورفض النائب محمد سعيد الدابى، التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب والاستباقية وفى مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس، والتي تعد أحد أهم قضايا الحل النهائي وفقًا لكافة لمقررات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام وفى مقدمتها مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.

وشدد الدابي، علي أهمية تكاتف العرب خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن التكاتف العربي الآن يعد دعمًا مباشرًا لأهلينا في غزة.

وثمن الدابي، ما عبرت عنه القيادة السياسية بشكل حاسم من رفض لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج أراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذي يعد خطاً أحمر، مضيفًا: “يجب أن يعرف الجميع أن محاولة تصفية القضية محاولات فاشلة وأمن مصر القومي خط أحمر”.

وتساءل الدابي، عن دور منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فوراً لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها وسرعة التحركة لتهدئة الأوضاع ووقف نزيف الدماء في فلسطين.

وأكد الدابي، أن ما يحدث في فلسطين حرب إبادة غير مسبوقة ضد الإنسانية تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.

“الأحرار الاشتراكيين” يدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية



أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الدولة المصرية تدعم بقوة القضية الفلسطينية بكافة جوانبها حتى يستعيد الشعب الفلسطيني سيادته على أرضه حتى حدود عام 1967 وقال درويش أنه ينبغي على الدول العربية أن تكثيف الجهود لمواجهة مخاطر المخططات الصهيونية الأمريكية الإسرائيلية في تهجير المواطنين من قطاع غزة وتشريد هم في دول الجوار من أجل التوسع الاستيطاني وبسط قبضتها على قطاع غزة الذي يمثل عائق صلباً أمام مستهدفات إسرائيل لإقامة دولة لهم.

وأشار “درويش” أنه ينبغي دعم القضية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً لتحقيق الغاية لردع الكيان الصهيوني من أفكار التوسع والأحلام الشيطانية بقمع الشعب الفلسطيني وأن التوحيد العربي يمثل قوة ردع في مواجهة الأعمال البربرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة من انتهاك أبسط حقوق الإنسان بتدمير المستشفيات وقطع التيار الكهربائي وقتل الاطفال والنساء باستخدام الأسلحة المحظورة دولياً.

وأشاد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لوقف العدوان على قطاع غزة ومناشدة دول العالم لفتح ممرات آمنة لتوصيل إمدادات الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني وأنه ينبغي على إسرائيل التوقف عن أعمال القتل والترويع والإبادة لأن ذلك سيضيف العديد من العداء إلى هذا الكيان الغاصب.

واضاف طارق درويش أن حزب الأحرار الاشتراكيين بكافة أعضائه بجميع الأمانات المركزية والنوعية والمحافظات يدعمون القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي في حل الأزمة الفلسطينية الراهنة تلك التي تعرض الشعب الفلسطيني فيها لكافة أنواع الأسلحة المحظورة والإبادة والغريب من ذلك أن الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان تقف إلى جوار الجاني القاتل وتلتفت عن المجنى عليه وهو الشعب الفلسطيني الأعزل أنها سياسية الكيل بمكيالين التي لن تفلح في تحقيق أي إيجابيات في القضية الفلسطينية الماثلة.