الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إبراهيم نجم: القضية الفلسطينية محور هام فى مؤتمر الإفتاء العالمي (فيديو)

د. إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم

كشف الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن القاهرة على موعد مع أكبر تجمع إفتائى يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من مائة دولة حول العالم، على رأسها منظمات دولية، وكبار المفتين والوزراء فى العالم.

وقال الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن المؤتمر يأتى فى دورته الثامنة بعنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، ومعنيٌّ بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية، والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكتروني، والتحديات الصحية التي تهدد حياة الملايين من البشر، فضلًا عن مناقشة التحدي الاقتصادي الذي يهدد العالم كله، وكذلك ما تشهده الساحة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينن، وستكون القضية محل اهتمام من كل المشاركين. 

وأضاف أن رسالة المؤتمر تتلخص في إبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، كما يهدف إلى مناقشة تحديات فكرية وأخلاقية واقتصادية وسياسية تستوجب إصدار فتاوى شرعية مستنيرة تناسب زماننا ومكاننا، وتحقق مصالح المسلمين والإنسانية جمعاء، والسعي إلى تبادل الخبرات والآراء بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم، ووضع خطط وبرامج لتطوير المؤسسات الإفتائية ورفع كفاءة المفتين.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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