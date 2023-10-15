إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

ألمحت إيران إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، وأنها لن "تبقى مشاهدة" على الوضع الراهن الذي يزداد فيه عدد الشهداء من الأطفال والنساء بالقطاع.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حديث تلفزيوني: "إن اتساع جبهات الحرب وارد إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة".

وأضاف: "أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها "لن يبقوا متفرجين، إزاء هذا الوضع".

وتابع: "إذا لم تتوقف الولايات والمتحدة وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب".

وشدد على أنه إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا.

كما شدد على أنه إذا قرر الكيان الصهيوني دخول غزة بريا فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى "مقبرة لجنود الاحتلال".

لا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة

وأعرب الوزير الإيراني في الوقت ذاته عن أمله في أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب، وإلا "فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة"، وفق قوله.

وتابع "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا".

وفي اليوم التاسع للحرب الإجرامية على غزة، تواصل طائرات الاحتلال قصف العنيف على قطاع غزة المحاصر، مخلفا 2450 شهيدا، و9200 مصابا، بينما ردت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل؛ حيث طلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، وهم حوالى 1.1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2.4 مليون نسمة، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وانتهت المهلة صباح السبت، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سيشن هجمات مكثفة في هذه المناطق بعد إجلاء السكان منها، غير أن كثيرين منهم رفضوا الرحيل.