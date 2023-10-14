السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيران: سنجمع الوثائق المدينة لإسرائيل فى غزة لطرحها فى المحاكم الدولية

حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان

دعا حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، لوقف التصعيد في غزة ووقف جرائم إسرائيل بها.

عدوان غاشم

وقال، خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الإيرانية في بيروت: نحن اقترحنا عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بأسرع وقت ممكن، إذ تم إخطار الأمين العام لمنظمة "oic"، للنظر بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف: "أحد الإجراءات التي كان من المقرر اتخاذها من الأمين العام للمنظمة هو تحديد ممثل ومندوب خاص للمنظمة لمتابعة القضايا الخاصة بفلسطين".

وأكد وزير خارجية إيران أنه من ضمن الإجراءات جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وإرسالها للأمانة العامة لمنظمة "oic" من أجل طرحها في المحاكم الدولية والوطنية للدول المختلفة.

إيران وزير خارجية إيران فلسطين غزة قطاع غزة

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