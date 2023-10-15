الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة "حكم بالإعدام"

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

كرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، تحذيراته بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمستشفيات بغزة هي "حكم بالإعدام" على أولئك الذين يتلقون الرعاية الطبية.

ووصف الوضع الصحي في غزة بـ"السيئ"، وقال في رسالة نشرها على حسابه بمنصة "إكس": "إن الوضع الصحي في شمال غزة مأساوي، وتتسبب الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في وقوع المزيد من الوفيات والإصابات".

إسرائيل تصدر أوامر بإعدام أهالي غزة

وأضاف: "ومن المستحيل عمليًا تنفيذ أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل إلى المستشفيات، وهي بمثابة حكم بالإعدام على المرضى والجرحى، حيث العاملون الصحيون يقيمون بجانب مرضاهم".

وأكد مدير المنظمة الدولية على دعوة "الصحة العالمية" إسرائيل إلى حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى والمدنيين، والتراجع الفوري عن أوامر الإخلاء للمستشفيات.

مصر: الإجراءات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي

على صعيد آخر، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز الدفاع عن النفس ووصل إلى حد العقاب الجماعي.

وفي تعليقات متلفزة خلال اجتماع مع بلينكن في القاهرة اليوم الأحد، قال السيسي أيضًا إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.

وفي وقت سابق، نقلًا عن رويترز، ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس السيسي أن مصر ترفض أي خطة لتهجير الفلسطينيين "على حساب الدول الأخرى" وأن أمن مصر هو خط أحمر.

وأكد أنه على الفلسطينيين البقاء في أراضيهم، وأن مصر تعمل على تأمين إيصال المساعدات.

شبح الموت يخيم على غزة

فيما قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "شبح الموت" يخيم على غزة.

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