بـ100 مليون دولار.. "اقتصادية قناة السويس" توقع مشروعات جديدة بغرب القنطرة

وصل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، مدينة هانغتشو بشنغهاي الصينية؛ لبحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال في عدة مجالات أبرزها قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.

وفي أول أيام جولته الترويجية الثانية بالصين، حضر رئيس المنطقة الاقتصادية مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة المواد النسجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعي المنسوجات، وناقشت المائدة المستديرة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين مايو الماضي، والتي نتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات والذي تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائي بين الجانبين في يوليو الماضي باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار، ليكون باكورة المشروعات المقامة بمنطقة غرب القنطرة الصناعية ما شجع ذلك العديد من المستثمرين الصينيين في قطاع صناعة وإنتاج الملابس والمنسوجات للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة مشروعاتهم تحديدًا بالمنطقة الصناعية القنطرة غرب.

على هامش مناقشات المائدة المستديرة، قام وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بتوقيع عقد حق الانتفاع بالأرض مع شركة هنجشينج Hengsheng Dying Zhejiang بشأن إقامة مشروع صباغة وتجهيز وصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 70 مليون دولار أمريكي مما يوفر ما يقرب من 1500 فرصة عمل.

كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية بتوقيع 3 خطابات نوايا بشأن إقامة مشروعات نسيجية يتم توقيع العقود الخاصة بها خلال الأشهر القادمة، كان أولها مع شركة sholaoxing Yuding textile شاوشينج ياندينج للمنسوجات وهي شركة متخصصة في إنتاج وتجارة الأقمشة، حيث تستهدف الشركة إنشاء مصنع جديد تحت اسم "DINGHANG Egypt Co" في منطقة غرب القنطرة الصناعية بمساحة 12.7 ألف متر مربع باستثمارات قدرها 5 ملايين دولار ما يوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف المصنع التصدير إلى السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية بنسبة 90% من إجمالي الإنتاج.

كما وقع رئيس المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع السيدة وانغ شياو رونغ Wang Xiao Rong، رئيس مجلس إدارة شركة شانغزو كابتن Shengzhou Captain Industrial & Trading Co Ltd، بشأن إقامة مشروع لصناعة خيوط سبانديكس وبوليستر وخيوط مرنة بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 12 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 5 ملايين دولار أمريكي حيث يستهدف المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء مدن القناة.

إضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع شركة أندوشين القابضة بي تي واي المحدودة Indochine Holdings Pty Ltd، وهي شركة استثمارية أسترالية تأسست في عام 2004 ومقرها في هانغتشو الصينية، وتتمتع بخبرة عالمية في تصميم وتصنيع الملابس، بهدف إنشاء مصنع جديد في منطقة القنطرة غرب الصناعية بمساحة 65 ألف متر مربع، ويُقدر إجمالي الاستثمار بنحو 21،3 مليون دولار، على أن يتم تصدير كافة المنتجات المصنعة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وعن هذه التوقيعات قال وليد جمال الدين إنها بمثابة توطيد للعلاقات الاقتصادية القوية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية خاصة أن هذه المشروعات في منطقة غرب القنطرة الصناعية والتي تعد منطقة صناعية واعدة على مساحة19٫5 مليون متر مربع، حيث يمكن لهذه المنطقة أن تستكمل قصص النجاح الخاصة بالاستثمارات الصينية على غرار النجاحات التي تحققت من التعاون في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتي بلغ حجم استثماراتها ما يزيد على 2 مليار دولار، كما أن هذه المشروعات تأتي في إطار القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، لذا فإن المشروعات التي تم التوقيع بشأنها اليوم والتي يزيد حجم استثماراتها عن 100 مليون دولار تعكس مدى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة بين الجانبين، وتفتح آفاقًا جديدة لتمركز الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الاستثمارات الخاصة بصناعة الملابس والصناعات النسيجية.

وقام رئيس المنطقة الاقتصادية بجولة تفقدية للمصنع الخاص بشركة Hengsheng Dying Zhejiang لصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، التي تأسست في العام 2000 وتعد من كبرى شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين ومقرها الرئيسى في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية، شوكون، هاينينغ، ولاية تشجيانغ Xucun ، Haining، Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة.