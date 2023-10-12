الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس تُشارك في المنتدى الدولي لمجموعة "CHINT" العالمية

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كممثل للحكومة المصرية، في المنتدى الدولي لمجموعة تشينت CHINT بشنجهاي، التي تعمل في مجال تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، بحضور ليلي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشينت العالمية، ونان كونهوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من ممثلي شركاء الشركة حول العالم، وذلك لاستعراض التوسعات المستقبلية للشركة في مجال الطاقة في إطار سعيها لإطلاق استراتيجية (صفر كربون) في مشروعات الشركة كافة.

وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، مع قيادات شركة (CHINT)؛ حيث تناول اللقاء التعريف بالمنطقة الاقتصادية والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، والميزات التنافسية التي تمتلكها من الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط والتكامل مع المناطق الصناعية، كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.

من جاتها، أوضحت ليلي تشانج، أن شركة تشينت تم تصنيفها من أهم 500 شركة صينية لعام 2021، وأضافت أن الشركة تمتلك فرعًا لها في مصر بحجم استثمارات 25 مليون دولار، وإجمالي مبيعات سنوية تقدر بـ 50 مليون دولار.

كما أفادت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهت الدعوة لشركة "تشينت" للتوسع في استثماراتها في مصر داخل المنطقة؛ لخدمة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء لما تقدمه من حلول للطاقة ومكوناتها باستخدام أحدث التقنيات، وأعلى جودة؛ للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية وقربها من الأسواق، خاصة في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية.

اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون

 

وعقب اللقاء، اصطحب ممثلو شركة تشينت وفد المنطقة الاقتصادية في جولة لمصانع الشركة الأم بشنغهاي، للتعرف على ما تنتجه من معدات للطاقة ذات التيار العالي والمتوسط والمنخفض، وكذلك زيارة محطة طاقة شمسية من تنفيذ الشركة.

وفي سياق متصل، التقى وفد المنطقة الاقتصادية بمحافظ شنجهاي، ونائبه، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الصينية، وضرورة العمل المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بجوانبه كافة، خاصة الجانب الاقتصادي والاستثمار؛ للبناء على النجاحات المتواصلة بين المنطقة الاقتصادية والشركات الصينية في هذا الشأن.

كما التقى وفد المنطقة الاقتصادية بممثلي شركات صينية أخرى تعمل في قطاعات متنوعة، وذلك للتعريف بالمنطقة الاقتصادية ومقوماتها الاستثمارية، وبحث التعاون المشترك في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها في المرحلة المقبلة.

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنتدى الدولي لمجموعة تشينت شنغهاي المعدات الكهربائية

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