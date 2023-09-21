الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفير البرازيل بالقاهرة، "باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو"، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة البرازيل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، حيث تسعى المنطقة الاقتصادية لمزيد من التعاون مع دول مجموعة بريكس في إطار انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي.

تعزيز التعاون الثنائي

وفي بداية اللقاء، رحَّب رئيس المنطقة بزيارة سفير البرازيل، معربًا عن سعادته بهذا التواصل، والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة مع مجتمع الأعمال البرازيلي، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة.

كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، وأكد جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.

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من جهته، أعرب سفير البرازيل، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية ما قامت به الهيئة من خطوات متعلقة بملف الوقود الأخضر، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإبلاغ مجتمع الأعمال البرازيلي بهذه الجهود والحكومة البرازيلية، وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة ووزير الخارجية البرازيلي، لما تمثله المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع متميز وبنية تحتية مجهزة، بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر.

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