في عهد السيسي.. 3.5 مليار دولار استثمارات اقتصادية قناة السويس

تسعى استراتيجية الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاض وفق توجيهات الرئيس السيسي، لتذليل العقبات وحل مشاكل المستثمرين ومنحهم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية كبيرة بهدف انشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتعد المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أحد أذرع الدولة الاستثمارية لتنفيذ هذه الاستراتجية حيث استطاعت الهيئة عمل جولات ترويجية متعددة لكبري الشركات العالمية في الصين والهند وأوروبا وأمريكا ما أدى إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 4 مليار دولار خلال العام الجاري.

وكشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية أعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لوجستي.

وأكد رئيس الهيئة، لـ"الدستور" أن الدولة اتخذت إجراءات جيدة أدت إلى جذب المستثمرين من خلال منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والاعفاءات الضريبية التي نتج عنها إجمالي تعاقدات بالمنطقة بلغت 3.57 مليارات دولار بعدد 60 مشروعًا شملت 53 صناعيًا باستثمارات 2.23 مليار دولار و7 مشروعات للمواني بقيمة 1.34 مليار دولار.

مصنع اطارات السيارات

ويجري إنشاء مصنع رولينج بلس لتصنيع الإطارات بمساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية ويستهدف إنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنويا ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة.

منطقة السخنة 360

وأضاف أنه يجري تطوير أكبر منطقة صناعية في المنطقة السخنة 360 كمدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 مليون متر مربع تشمل الخدمات الذكية والمرافق الضرورية وتنقسم إلى منطقة صناعية ومنطقة لوجستية ومنطقة سكنية وأنشطة اجتماعية وجامعة وأكاديمية فنية، ويتيح المشروع للمستثمرين الاستفادة من المزايا التجارية من هذا الموقع المتميز.

مصنع الملابس الجاهزة

وقال رئيس الهيئة إنه يجري تنفيذ مصنع للملابس الجاهزة بالشراكة مع شركة شنغهاي شينجدا الصينية يقام بمنطقة أبو خليفة الصناعية غرب القنطرة ضمن خطة الهيئة لتوطين الصناعات الملابس بمساحة 83 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنويا وسيوفير 1200 فرصة عمل مباشرة.

مصنع الأجهزة المنزلية

تابع رئيس الهيئة أنه يجري إنشاء مصنع للاجهزة المنزلية بالتعاون مع شركة ميانتا الفرنسية بمساحة 20 ألف متر مربع لتصنيع اللأجهزة المنزلية الصغيرة في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار بطاقة انتاجية 650 ألف جهاز بحلول عام 2025 ومن المقرر افتتاحه خلال 2024.

مشروع بلاتينيوم الهندية الصناعي

تقوم شركة بلاتينيوم الهندية بانشاء مصنع لها داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات 20 مليون دولار يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، بهدف تصدير 70% من منتجاتها للخارج و30% للسوق المحلي.

مشروع هندي بمجال السيارات

أوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق مع مجموعة تاتا الهندية لإنشاء مصنع في مجال المنتجات البتروكيماوية الأساسية لمدخلات صناعات الزجاج والمنظفات والأدوية وتمتلك الشركة أكبر مصانع الملح في آسيا، وثالث أكبر مصنع لرماد الصودا، وسادس أكبر مصنع لبيكربونات الصوديوم "الصودا آش" في العالم، وتستهدف المنطقة الاقتصادية توطين صناعة البتروكيماويات وخفض الفاتورة الاستيرادية والتي تقدر بنحو500 ألف طن سنويا بقيمة 300 مليون دولار.

مصنع Midea الصيني لغسالات الأطباق

وقال وليد جمال الدين تم تدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني داخل منطقة تيدا- مصر للتعاون الاقتصادي باستثمارات تصل 137 مليون دولار على مساحة 60 ألف م2 وتستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع بطاقة انتاجية 1.5 مليون غسالة سنويا، كما تدرس الشركة تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة داخل مصر بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية.

مصنع للهيدروجين الأخضر

وأبدت شركات هندية رغبتها في ضخ استثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الاخضر وقعت شركة ACME الهندية مذكرة تفاهم بشأن إنتاج الوقود الأخضر لإنشاء مشروع على مساحة 4.5 مليون متر مربع باستثمارات نحو 12 مليار دولار لإنتاج يصل إلى 2.2 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.

مشروع إنتاج مواسير الزهر

وتستعد شركتي "تيدا" و"شين شينج" الصينيتين بدأ تنفيذ مشروع إنتاج مواسير الزهر وحديد الدكتايل وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنويا، كما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنويا، إضافة إلى 15 ألف طن من المصبوبات سنوياً.

مجمع صناعي للحديد والصلب

قال رئيس الهيئة إن مجموعة Jindal Steel & Power للحديد والصلب والطاقة طلبت من الهيئة توفير الأرض لإقامة مجمع صناعي للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنويا تصدر بالكامل للأسواق الخارجية على مرحلتين، بمساحة تتراوح مابين 5 و7 ملايين متر مربع لإنتاج Green Steel الحديد الأخضر كصناعات صديقة للبيئة.

أضاف أن الهيئة تدرس عرض آخر مقدم من شركتي شين فينج وسينوما الصينيتن لإنشاء مجمع لإنتاج الحديد بمساحة 750 ألف متر مربع على مرحلتين، بهدف تلبية طلبات والتصدير والسوق المحلي بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار يوفر 1200 فرصة عمل.

مشروع مصنع البولي إيثيلين

جرى الاتفاق بين الهيئة فليكس الهندية لانشاء مصنع مصري هندي، لإنتاج البولي إيثيلين PET باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار على مساحة 250 ألف متر مربع ينفذ على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024 ، بقدرة إنتاجية 30 ألف طن شهريا، وتوفير ز 700 فرصة عمل ، وتنفذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.

مصنع مضخات المياه

وأكد رئيس الهيئة أنه يجري إنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة علي مساحة 30 ألف متر مربع بالشراكة مع شركة توريشيما اليابانية باستثمارات تصل إلى 5 ملايين دولار المياه بهدف توطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلية.

مصنع للمنسوجات والملابس الخضراء

وقال إنه تم الاتفاق علي انشاء مصنع كادي للمنسوجات الخضراء والملابس الصديقة للبيئة باستثمارات 60 مليون دولار بطاقة انتاجية 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة و8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنويا باستخدام أساليب التصنيع الذكية على مساحة 145.5 ألف متر مربع، يستهدف تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأمريكية.

83 مليار دولار مشروعات الوقود الأخضر

أشار رئيس الهيئة إلى أنه من المقرر قيام الهيئة بتوقيع 8 مذكرات تفاهم جديدة خلال الشهور المقبلة، إضافة إلى تفعيل الـ9 اتفاقيات إلاطارية الموقعة للواقود الاخضروالتي ستجذب استثمارات بقيمة 83 مليار دولار بهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر سنويا.

ولفت وليد جمال الدين إلى أنه جاري التفاوض علي انشاء 20 مشروعا جديد يجري خلال العام المالي الحالي منها 16 مع مطورين وشركاء نجاح باستثمارات 8.27 مليار دولار يتوقع أن توفر 23 ألف فرصة عمل مشيرا الي انه سيتم الاعلان عن 4 مشروعات اخري باستثمارات مليار دولار ستوفير 3200 فرصة عمل.

وتابع رئيس الهيئة ان الهيئة منحت 55 مشروع صناعي الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار وحصلت 50 شركة على رخصة إنشاء إضافة إلى 16 مشروع اخر باستثمارات 255 مليون دولار الفترة من يوليو - سبتمبر 2023.

نجاح أول عملية تموين للسفن

وقال رئيس الهيئة إن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد انجاز جديد يضاف الي مجهودات الهيئة لتدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية وفق توجيهات القيادة السياسية.

265 مليون دولار استثمارات صينية

قال رئيس الهيئة انه تم الاتفاق مع شركتي تيدا وهايدر جروب لإنشاء محطة إمداد طاقة باستثمارات حوالي 265 مليون دولار وتبلغ قيمة المرحلة الأولى لبناء محطة فرعية بطاقة 200 ميجاوات / 220 كيلو فولت، بنحو 38 مليون دولار.

تم توقيع اتفاقية اخري لمشروع إنتاج مواد حديثة بطاقة 200 ألف طن من الكربورات المتطورة باستخدام فحم الكوك كمادة خام باستثمارات 100 مليون دولار بطاقة انتاجية 50 ألف طن

وجرى توقيع عقد بين تيدا-مصر ومجموعة جولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناعة المنسوجات على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات تقارب 12 مليون دولار.

كما تم توقيع اتفاقية بين تيدا-مصر وشركة Shandong Tianyiلإنشاء مشروع على مساحة 270 ألف كم2 باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار توفير 700 فرصة عمل مباشرة

كما تم الاتفاق علي إنشاء مشروع آخر لإنتاج الصودا الكاوية باستثمارات 200 مليون دولار على مساحة 300 ألف متر مربع لإنتاج 500 ألف طن ملح خام و300 ألف طن صودا آش و 270 ألف طن كلورين و7.5 ألف طن من الهيدروجين سنوياً بعائدات سنوية 160 مليون دولار وخلق 420 فرصة عمل.