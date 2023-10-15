الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن للرئيس السيسى: نعمل سويًا لعدم توسيع الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

الرئيس السيسي وبلينكن
الرئيس السيسي وبلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، "لنعمل سويًا من أجل عدم توسيع الأزمة الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف بلينكن، خلال لقائه اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية: "نؤكد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم لكن ليس وفقًا لنهج حماس"، مضيفًا: "يجب ضمان عدم تكرار هجوم حماس وحماية المدنيين".

يأتي ذلك فيما نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغريدة على موقع "إكس" قال فيها: "لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بهجمات حماس المروعة، وأنها تعاني نتيجة لهذه الهجمات".

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الرئيس السيسى يستقبل بلينكن 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحات بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

واستعرض الخسائر التي تعرض لها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على مدار 5 جولات من الصراع، مشددًا على أهمية إظهار الحقيقة أمام العالم.

وذكر أن عدد الشهداء من الجانب الفلسطيني بلغ 12 ألفًا و500 خلال الـ5 جولات، قائلًا إن قتلى الجانب الإسرائيلي 2700، بينهم 1500 سقطوا في الأزمة الأخيرة.

ولفت إلى إصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني، فيما بلغت إصابات الجانب الإسرائيلي 12 ألفًا، منوهًا بأن الجولات شهدت استشهاد 2500 طفل فلسطيني، مقابل 150 طفلًا إسرائيليًا.

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