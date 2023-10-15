الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر متمسكة بفتح معبر رفح لكل الأغراض وإيصال المساعدات لغزة

السفير الفلسطينى
السفير الفلسطينى لدى القاهرة

أكد السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، أن القاهرة تريد أن يفتح معبر رفح لكل الأغراض وإيصال المساعدات الإغاثية والبترولية والصحية لقطاع غزة وليس فتحه لإجلاء الرعايا فقط دون إيصال المساعدات، مثمنا رفض مصر خروج الرعايا الأجانب فقط من معبر رفح وتمسكها بإدخال المساعدات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، حضره "الدستور"، بمشاركة عدد واسع من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

السفير الفلسطيني يثمن الدور المصري في مواجهة العدوان على غزة

وثمن السفير الفلسطيني الدور المصري الداعم لفلسطين ولقضيته العادلة وموقفها الأخير من العدوان على غزة.
وحول توقف منظمة أونروا عن خدماتها في قطاع غزة، أكد اللوح في رده على سؤال لـ“الدستور” أن الوضع الحالي في قطاع غزة صعب للغاية، حيث يوجد موظفون تابعون لمنظمة أونروا استشهدوا خلال العدوان علي غزة بجانب إصابة العديد منهم.

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وأضاف اللوح أن الوضع الحالي في غزة أشبه بحالة شلل كامل، موضحا: “لم نعد قادرين علي دفع الشهداء، أيضا الأدوات الطبية والمستلزمات الطبية في نقص شديد، وأصبح العلاج بأولوية الإصابة وخطورتها وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في قطاع غزة”.

وحول انحياز الإعلام الغربى لما يحدث في الأراضي الفلسطينية لصالح العدوان الإسرائيلي الأخير قال اللوح، إن الأمور واضحة، الإعلام الغربي للأسف الشديد منساق مع إعلام الاحتلال.

وأكد اللوح أن فلسطين بهذه الكوكبة من الإعلام الوطني المصري والفلسطيني والعربي بالإمكان أن ترد على هذه الروايات الكاذبة المفبركة غير الصحيحة، ولذلك قامت السفارة الفلسطينية بالقاهرة بإنشاء المرصد والتعاون مع كل الزملاء لإيصال الحقيقة ونشر زيف هذه الروايات الصهيونية والغربية، وأيضا طرح رواية فلسطين التي بدأ العالم يقتنع بها ويدافع عنها.

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