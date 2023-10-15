السفير الفلسطينى بالقاهرة يدعو لإنهاء الانقسام الفلسطينى برعاية مصرية لمواجهة مخططات الاحتلال

أكد السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، أن اللحظات العصيبة التي يواجهونها كفلسطينيين تتطلب إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، والعمل كتف بكتف برعاية مصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، حضره "الدستور"، بمشاركة عدد واسع من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، لإطلاع المجتمع الدولي على العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

السفير الفلسطيني يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

ورحب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، بأي جهود تساند الجهود المصرية في إتمام المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.

وحذر السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، من خطورة سياسة التهجير، حيث طالبت إسرائيل سكان غزة وشمال غزة بالخروج من منازلهم إلى الجنوب، وهذا أمر مرفوض يتعارض مع كل القوانين الدولية.

وشدد السفير الفلسطيني لدى مصر على رفض عملية التهجير الفلسطيني نحو الحدود المصرية، مثمنًا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تلك النقطة، مؤكدًا أن نزوح الفلسطيني يعني إنهاء القضية الفلسطينية ومسحها، ولهذا من الضروري إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وكان السفير الفلسطيني طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته التاريخية والأخلاقية والإنسانية بالعمل الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما حث المجتمع الدولي على التقاط المبادرة التى طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب بسرعة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط قبل فوات الأوان، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإقامة المؤتمر وإحلال السلام العادل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على يونيو 67، وإيجاد حل عادل للشعب الفلسطينى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ2329 شهيدًا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.