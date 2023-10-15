الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين بمصر: نرفض تهجير أهالى غزة من بيوتهم

دياب اللوح سفير فلسطين
دياب اللوح سفير فلسطين بمصر

قال دياب اللوح سفير فلسطين بمصر، إن ما ترتكبه إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم من حرب إبادة جماعية وجرائم بشعة ومجازر دموية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، وانهيار آلاف العمارات والمباني السكنية، وتشريد أكثر من مليون و200 ألف مواطن.

وأضاف اللوح، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أننا نرفض رفضًا قاطعًا تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وسكنهم إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة، وهذا يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك مصر الشقيقة الكبرى رفضت ذلك، والدول العربية الشقيقة رفضت ذلك.

المجتمع الدولي يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بإسرائيل

وتابع: "كذلك إخلاء المستشفيات وتدمير البعض منها، وإزدواجية المعايير الدولية، منوهًا بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإننا نسمع المطالبات هنا وهناك بالإدانة، وحين يتعلق الأمر بالدم الفلسطيني والمواطن الفلسطيني الذي يقتل ويذبح كل يوم فلا أحد يتكلم ولا أحد يدين ولا أحد يتحدث".

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