الأمم المتحدة تحذر من خطر إغلاق مستشفيات غزة خلال 48 ساعة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من خطر إغلاق مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة القادمة في ظل تواصل هجمات إسرائيل لليوم التاسع على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إن جميع المستشفيات في غزة لديها ما يقرب من 48 ساعة من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية.

ونبّه البيان إلى أن من شأن إغلاق المولدات في المستشفيات العامة في قطاع غزة أن يعرض حياة آلاف المرضى لخطر داهم.

منظمة الصحة العالمية

وفي وقت سابق، وصفت منظمة الصحة العالمية الأثر الإنساني لأمر الإخلاء الأخير بأنه "حكم بالإعدام" للكثيرين، مؤكدة أنه "من المستحيل إجلاء مرضى المستشفيات الضعفاء من شمال غزة".

وتواجه المستشفيات تحديًا خطيرًا يتمثل في إجلاء المرضى غير القادرين على البقاء على قيد الحياة دون دعم حيوي أو المعوقين.

المستشفيات فى قطاع غزة

وتعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا يمكنها إعادة تخزين الإمدادات من السوق المحلية، ولم يتسن تسليم الوقود الذي قامت منظمة الصحة العالمية بتأمينه من خلال الأمم المتحدة في 13 أكتوبر، حسب البيان.

ولليوم الخامس على التوالي، انقطعت الكهرباء عن غزة، مما دفع الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، إلى حافة الانهيار وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

عمليات النزوح الجماعى

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بعد أن أمرت إسرائيل السكان بإخلاء المناطق استعدادًا للعمليات العسكرية، وقبل صدور الأمر، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا داخليًا بسبب هجمات إسرائيل.

وتعرضت مرافق المياه والصرف الصحي لأضرار بالغة، ومنذ بدء هجمات إسرائيل في السابع من الشهر الجاري تضرر ما لا يقل عن ستة آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون شخص.

منظمات حقوق الإنسان فى غزة

وأعربت منظمات حقوق الإنسان في غزة عن قلقها إزاء الحوادث التي يبدو فيها أن المدنيين والأعيان المدنية قد تم استهدافهم مباشرة بالغارات الجوية الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانى متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.