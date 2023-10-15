برلمانى عن إطلاق قوافل مساعدات لفلسطين: مصر الشقيقة الكبرى للعرب

وصف الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، مشاهد اصطفاف شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات، بالملحمة الإنسانية المتفردة للدولة المصرية والتي تؤكد للجميع أن مصر ستظل الشقيقة الكبرى للأشقاء العرب والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، مشددا على أنها على قمة الأولويات لدى القيادة السياسية رغم كل التحديات الصعبة التي نعاصرها وذلك في إطار التضامن الكامل على المستويين الرسمى والشعبى مع أهالى الشعب الشقيق، باعتبارها تعد من أول شواغل المصريين وتمس المصير القومى العربى.

لتخفيف حدة أحداث العنف فى غزة

وأكد "أبوالفتوح" أن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضمنت مساعدات شاملة بواقع 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية كما تضمنت المساعدات ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يعكس الحرص المصري على توفير كل الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، معتبرا أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، في ظل تأكيده أن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء العرب وستظل في صدارة الدفاع.

جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة تقودها مصر



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تقود جهودا سياسية ودبلوماسية مكثفة للحيلولة دون أن يدخل الفلسطينيون والإسرائيليون في مواجهة مفتوحة، حتى لا يعرقل جهود السلام والتهدئة في المنطقة التي لا تحتمل مزيدا من التوتر، لافتا إلى تمسك الرئيس السيسي بتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية وتأكيده عدم السماح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وهو ما يبرز استمرار مصر فى جهودها الدءوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة.

مراكز التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى



واعتبر "أبوالفتوح" أن احتشاد المواطنين على مراكز التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، يعكس أصالة الشعب المصري وتأكيد أنه المساند والداعم الأول للقضية الفلسطينية والذي يضع تلك المسئولية على عاتقه ويحرص على الوقوف بجوار الشعب الفلسطيني في محنته، مشددا على أن مصر تنظر للقضية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل فى حسابات أمنها القومى، ودائما ما تدعو للاستجابة لصوت العقل حقنا لدماء الفلسطينيين، من خلال التواصل المكثف مع المجتمع الدولى وشركاء السلام لضرورة العمل سويًا لتهيئة الظروف الملائمة نحو استئناف عملية السلام باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة.