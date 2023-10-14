السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي السافر على غزة وجرائم الإبادة الجماعية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح تمامًا برفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية ووضع نهاية لجرائم القتل والإبادة والتي أوقعت 2000 شهيد فلسطيني في إسبوع واحد. قائلا: ان التسوية السياسية وتفعيل حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل لإحلال السلام ووقف العنف.

ونوه محمود في تصريح صحفي اليوم، بدعوة الرئيس السيسي الحاسمة، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بضرورة وقف العدوان الاسرائيلي والعنف المستمر الذى يجعل القضية الفلسطينية أكثر تعقيداً. وتأكيده على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بكافة الطرق الدبلوماسية وفي إطار حدود القانون الدولي والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية.

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ولفت وكيل صناعة البرلمان، إلى حرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالوطن، ورفض استمرار هذه الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني، مع سقوط آلاف الشهداء والمصابين.

 

مصر بذلت الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية

وقال نائب الصعيد، إن مصر بذلت الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني ولا يمكن المزايدة على موقف مصر، وهى تتبنى سياسة حكيمة وسط موقف مشتعل بعد انفجار الوضع في غزة مؤخرا.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بالقول، إن مصر ترفض قلبا وقالبا، دعوى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أكثر من مليون فلسطيني خارج قطاع غزة. وهذا تطرف سياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وحماية المدنيين.

النائب معتز محمود لجنة الصناعة مجلس النواب العدوان الإسرائيلى الأراضي الفلسطينية

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