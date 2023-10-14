العرابى: يجب إعادة القضية الفلسطينية لملف الأولويات بالنسبة للعالم

علق السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاشفًا حجم الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الدعوة للنزوح هي في إطار تقليل الخسائر من المدنيين.

وأضاف أن دعوات النزوح التي ترددها اسرائيل تخالف كل الأعراف الدولية والإنسانية، موضحًا أن ذلك هدف إسرائيل حتى تفتح المجال أمام قواتها البرية لتعمل بكل أريحية في قطاع غزة بكل أمان.

وأشار إلى أن تصريح الرئيس السيسي برفض تصفية القضية الفلسطينية يعبر عن النظرة الاستراتيجية للدولة المصرية، موضحًا أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه هذا أفق استراتيجي، مشددًا أنه لا بد من إعادة القضية الفلسطينية لملف لأولويات بالنسبة للعالم.