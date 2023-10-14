السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: الرئيس السيسى داعم للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

دياب اللوح
دياب اللوح

قال السفير دياب اللواح، سفير فلسطين لدى مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن الرئيس قام بالعديد من التحركات الحثيثة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه ويعتدي على المدنيين العزل والنساء والأطفال والشيوخ في مشهد مروع، وسط تجاهل الإعلام الغربي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يُذبح على مسمع ومرئ العالم وإسرائيل قامت بإبادة أحياء كاملة ومسحت عائلات كاملة من السجل المدني، مشيرًا إلى أن أمريكا قبل العدوان وبريطانيا حركتا البارجات والسفن الحربية بالبحر المتوسط مقابل قطاع غزة، وتقف إلى جانب إسرائيل ونحن أمام إدارة أمريكية منحازة بالكامل إلى جانب إسرائيل.

ندق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي

وأشار إلى أنه يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي ليس لوقف النزاع الغاشم ولكن لحل القضية الفلسطينية نرفض التهجير إلى مصر ونحن نشرف بزيارة مصر كضيوف ولكننا نرفض ترك أرضنا كما قال الرئيس السيسي لأن التهجير يعني شطب القضية الفلسطينية فهو حريص أن يقيم الشعب الفلسطيني دولة مستقلة وعاصمتها القدس. 

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