أحمد موسى: أمريكا وفرنسا وإيطاليا شركاء للعدو الصهيوني في قتل الفلسطينيين

استنكر الإعلامي أحمد موسى، مطالبات بعض الدول الغربية بإجلاء رعايها من غزة عبر معبر رفح المصري، متسائلًا هل رعايكم بشر والفلسطينيين ليسوا بشر.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا شركاء للاحتلال الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه حتى لو تم إبادة الشعب الفلسطيني كاملًا فسيأتي أجيال أخرى وتحرر أرض فلسطين وتكون دول مستقلة مهم مرت السنوات.

عدد الأطفال الفسطينيين الشهداء وصل إلى 700 شهيد

وأكد موسى، أن عدد قتلى الأطفال في فلسطين وصل إلى 700 شهيد حتى الآن، وأن الفلسطينيين أمس لم يجدوا مكان لدفن ذويهم وقاموا بوضع جثامينهم أمام المستشفى، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي كذب على العالم حتى يبرر القصف الجنوني على غزة بعد أن ادعى أنهم اغتصبوا الإسرائيليات وذبحوهم، مما دعا cnn إلى الاعتذار بعد نشرها تصريحات بايدن التي أكد بعدها أنه لم ير ما صرح به.