السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: أمريكا وفرنسا وإيطاليا شركاء للعدو الصهيوني في قتل الفلسطينيين

أحمد موسى
أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، مطالبات بعض الدول الغربية بإجلاء رعايها من غزة عبر معبر رفح المصري، متسائلًا هل رعايكم بشر والفلسطينيين ليسوا بشر.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا شركاء للاحتلال الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه حتى لو تم إبادة الشعب الفلسطيني كاملًا فسيأتي أجيال أخرى وتحرر أرض فلسطين وتكون دول مستقلة مهم مرت السنوات.

عدد الأطفال الفسطينيين الشهداء وصل إلى 700 شهيد

وأكد موسى، أن عدد قتلى الأطفال في فلسطين وصل إلى 700 شهيد حتى الآن، وأن الفلسطينيين أمس لم يجدوا مكان لدفن ذويهم وقاموا بوضع جثامينهم أمام المستشفى، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي كذب على العالم حتى يبرر القصف الجنوني على غزة بعد أن ادعى أنهم اغتصبوا الإسرائيليات وذبحوهم، مما دعا  cnn  إلى الاعتذار بعد نشرها تصريحات بايدن التي أكد بعدها أنه لم ير ما صرح به.

أحمد موسى أمريكا فرنسا بريطانيا شركاء للاحتلال الصهيوني قتل الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لبدء عملية برية فى غزة

وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية: الوضع الإنسانى فى غزة يصبح غير محتمل

داليا البحيري تدعو جمهورها للتبرع لصالح أهل غزة (فيديو)

حسام زكي: مطلوب التركيز على الوضع الإنساني في غزة ووقف فوري لإطلاق النار

هنية مخاطبًا العالم: أين موقفكم من المجازر والمذابح التى تشهدها غزة؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

دمية «الإخوان» الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى وقت واحد بغزة

حماس تقصف "عسقلان" وحشود إسرائيلية ومطار بن غوريون برشقات صاروخية