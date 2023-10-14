السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطنى: المصريون بـ"يقسموا اللقمة" لإنقاذ أهالى غزة

التحالف الوطنى
التحالف الوطنى

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن تجهيز التحالف لأكبر قافلة مساعدات لغزة تحت شعار "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت،: “شاهدنا إقبال كبير للتبرع بالدم، ونحن تحركنا على هذا الأساس”، موضحة أن القافلة تضم 106 شاحنات بها كل المساعدات حوالى 1000 طن مواد غذائية و300 ألف علبه أدوية وطبية وأجهزة.

وأضافت: “نحن فى شمال سيناء حاليا، وتوفقنا خلال الـ 48 ساعة بتحريك قافلة بها كل المساعدات الإنسانية التى يحتاجها أهالينا فى غزة، ونقوم بالدعم والتضامن وتوصيل المساعدات”.

وأشارت إلى أن القافلة فى الطريق إلى معبر رفع وبها الكثير من المتطوعين والأطباء، حيث تم التحرك بشكل سريع، لافتة إلى أن القافلة بها بطاطين وأدوية كدفعة أولى ستؤدى لانفراجة كبيرة، وحجم الخير المتواجد فى مصر غير مسبوق، والشعب المصرى بـ"يقسم اللقمة" لإنقاذ أهالى غزة.

الحياة اليوم الحياة نهى طلعت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

مواد متعلقة

رغم اعتداءات العدو.. إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار

"سنبقى فى أرضنا".. إسماعيل هنية: سنُفشل المخطط الصهيونى الأمريكى

إسماعيل هنية: الاحتلال الإسرائيلى يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

هنية: أحيى موقف الأشقاء بمصر.. وقرارنا أن نبقى فى أرضنا

شكرى: نشدد على ضرورة حماية الفلسطينيين فى غزة وإدخال المساعدات

وزير الخارجية التركى: السلام بالمنطقة سيتحقق فى هذه الحالة

وزير الخارجية التركى: نشكر مصر على تسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة

وزير الخارجية التركي: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر إلى 15 مليار دولار

الأكثر قراءة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

دمية «الإخوان» الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد في غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى وقت واحد بغزة