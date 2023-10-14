التحالف الوطنى: المصريون بـ"يقسموا اللقمة" لإنقاذ أهالى غزة

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن تجهيز التحالف لأكبر قافلة مساعدات لغزة تحت شعار "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت،: “شاهدنا إقبال كبير للتبرع بالدم، ونحن تحركنا على هذا الأساس”، موضحة أن القافلة تضم 106 شاحنات بها كل المساعدات حوالى 1000 طن مواد غذائية و300 ألف علبه أدوية وطبية وأجهزة.

وأضافت: “نحن فى شمال سيناء حاليا، وتوفقنا خلال الـ 48 ساعة بتحريك قافلة بها كل المساعدات الإنسانية التى يحتاجها أهالينا فى غزة، ونقوم بالدعم والتضامن وتوصيل المساعدات”.

وأشارت إلى أن القافلة فى الطريق إلى معبر رفع وبها الكثير من المتطوعين والأطباء، حيث تم التحرك بشكل سريع، لافتة إلى أن القافلة بها بطاطين وأدوية كدفعة أولى ستؤدى لانفراجة كبيرة، وحجم الخير المتواجد فى مصر غير مسبوق، والشعب المصرى بـ"يقسم اللقمة" لإنقاذ أهالى غزة.