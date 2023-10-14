"التحالف الوطنى": إقبال كثيف على حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني: إننا موجودون بالتجمع الأول مع الشاحنات المشاركة في القافلة الموسعة للتحالف، سواء مساعدات طبية أو الدم الذي تم تبرع به، والأجهزة الطبية، والمساعدات الغذائية، لافتًا إلى أن كل ذلك عكس الحراك الشعبي الذي حدث في معظم محافظات الجمهورية أمس، إضافة إلى الإقبال الكثيف الذي نشهده على حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف عبدالرحمن، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن التحالف يعمل على مدار ساعات اليوم بشكل متواصل، موضحًا أن الشاحنات ستأخذ وجهة التحرك إلى طريق مصر- إسماعيلية، والوصول إلى معبر رفح لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

التنسيق بشكل سريع جدًا لاستقبال المساعدات العينية والغذائية

وناشد عضو التحالف الوطني المواطنين الذين يريدون التبرع بالدم، حيث إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن خلال كل مؤسساته، وفر نقاطًا للتجمع على مستوى الجمهورية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، متمنيًا التواصل عن طريق صفحة التحالف على موقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أقرب مكان للتبرع بالدم.

وتابع: يتم التنسيق بشكل سريع جدًا لاستقبال المساعدات العينية والغذائية، وأيضًا جميع أشكال الدعم، مشيرًا إلى أنها الجولة الأولى من سلسلة القوافل التي تقدم من الشعب المصري لأهالي غزة، وسوف تتبعها قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة.