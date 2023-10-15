السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر والدول العربية رفضت تهجير شعبنا.. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

طالب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بوقف ما ترتكبه إسرائيل أمام مرأى ومسمع العالم من مجازر دموية في قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف الجرحي والشهداء، وتدمير البنايات السكنية وتشريد الآلاف في غزة وغيرها الذين أصبحوا بدون مأوى.

وعبّر السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بمشاركة عدد واسع من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة أنهم يرفضون رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين من مناطق سكنهم إلى أى مكان آخر داخل غزة أو خارجها، لأن هذا يتعارض مع كل المواثيق والأعراف واتفاقية جنيف.

وأكد السفير الفلسطيني أن مصر والدول العربية والعديد من الأشقاء رفضوا رفضًا قاطعًا نزوح الفلسطيني في قطاع غزة إلى أي مكان.

السفير الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان

وطالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الدموي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال سواء في غزة والضفة أو القدس ومن قطعان المستوطنين، مشيرًا إلى حادث إطلاق النار على مواطن فلسطيني على يد مستوطن بحماية جيش الاحتلال.



وتابع: "على المدى الاستراتيجي نريد من المجتمع الدولي تحمل مسئولياته التاريخية والأخلاقية والإنسانية بالعمل الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".

وأكد السفير التزام فلسطين بالمرجعيات والقرارات الدولية والمبادرة الغربية للسلام، مطالبًا بتنفيذها كاملة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي بالتقاط المبادرة التى طرحها أبومازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب عباس بسرعة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، قائلًا: أرجو عقد هذا المؤتمر قبل فوات الأوان، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإقامة المؤتمر وإحلال السلام العادل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على يونيو 67، وإيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني.