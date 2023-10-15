الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر والدول العربية رفضت تهجير شعبنا.. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني لدى القاهرة خلال المؤتمر

طالب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بوقف ما ترتكبه إسرائيل أمام مرأى ومسمع العالم من مجازر دموية في قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف الجرحي والشهداء، وتدمير البنايات السكنية وتشريد الآلاف في غزة وغيرها الذين أصبحوا بدون مأوى.

وعبّر السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بمشاركة عدد واسع من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة أنهم يرفضون رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين من مناطق سكنهم إلى أى مكان آخر داخل غزة أو خارجها، لأن هذا يتعارض مع كل المواثيق والأعراف واتفاقية جنيف.

وأكد السفير الفلسطيني أن مصر والدول العربية والعديد من الأشقاء رفضوا رفضًا قاطعًا نزوح الفلسطيني في قطاع غزة إلى أي مكان.

txt

الأمم المتحدة تحذر من خطر إغلاق مستشفيات غزة خلال 48 ساعة

السفير الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان

وطالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الدموي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال سواء في غزة والضفة أو القدس ومن قطعان المستوطنين، مشيرًا إلى حادث إطلاق النار على مواطن فلسطيني على يد مستوطن بحماية جيش الاحتلال.
 

وتابع: "على المدى الاستراتيجي نريد من المجتمع الدولي تحمل مسئولياته التاريخية والأخلاقية والإنسانية بالعمل الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".

وأكد السفير التزام فلسطين بالمرجعيات والقرارات الدولية والمبادرة الغربية للسلام، مطالبًا بتنفيذها كاملة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي بالتقاط المبادرة التى طرحها أبومازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب عباس بسرعة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، قائلًا: أرجو عقد هذا المؤتمر قبل فوات الأوان، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإقامة المؤتمر وإحلال السلام العادل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على يونيو 67، وإيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني.

txt

محلل سياسى يكشف سبب تخوف إسرائيل من الغزو البرى لقطاع غزة

مصر السفير الفلسطيني دياب اللوح إسرائيل غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

السفير الفلسطينى بالقاهرة: الإعلام المصرى حمل لواء الدفاع عن قضيتنا

بعد قليل.. مؤتمر صحفى للسفير الفلسطينى بالقاهرة بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالاتجاه إلى جنوب القطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة تشكل لجنة متابعة إعلامية لإمداد البعثات الدبلوماسية

قيادي بفتح: نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان

قادة فلسطينيون: مصر تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان على غزة

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟