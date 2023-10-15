بعد قليل.. مؤتمر صحفى للسفير الفلسطينى بالقاهرة بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة

ينطلق بعد قليل، مؤتمر صحفي للسفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، وذلك في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بمشاركة عدد واسع من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

ويناقش المؤتمر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في ظل منعه دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للشعب الفلسطيني.

ويحمل المؤتمر عنوان "فلسطين في وجه الإبادة"، في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى والمصابين، كما يناقش المؤتمر المواقف العربية والدولية تجاه ما يحدث في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

ارتفاع حصلية ضحايا العدوان لـ 2329 شهيدا وإصابة 9042 آخرين

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ2329 شهيدا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يومًا خلال حرب 2014، مضيفًا أن ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني يرقى لجرائم التطهير العرقي.

من جهتها أدانت منظمة الصحة العالمية، بشدة، أوامر إسرائيل بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، محذرة من أن الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سوف يفاقم الكارثة الإنسانية والصحية الحالية.

وحذرت المنظمة، في بيان لها، أن حياة الكثير من المرضى من أصحاب الحالات الحرجة تواجه وضعًا حرجًا، ذاكرًا أن المرضى في وحدات الرعاية المركزة، والذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل وآخرين يواجهون تدهورًا وشيكًا لحالتهم الصحية أو الوفاة إذا تم إجبارهم على التحرك وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بإخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول موجة القتال يومها الثامن.

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى بمن في ذلك المصابون والمرضى.