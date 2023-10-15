استشهاد 2329 فلسطينيًا وإصابة 9042 جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، استشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014، مضيفا أن ما يرتكب من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي.

منظمة الصحة العالمية

أدانت منظمة الصحة العالمية، بشدة في بيان، أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن الإجلاء القسرى للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سوف يفاقم الكارثة الإنسانية والصحية الحالية.

وجاء في بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن حياة الكثير من المرضى من أصحاب الحالات الحرجة تواجه وضعا حرجا، ذاكرا أن المرضى في وحدات الرعاية المركزة، والذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل وآخرين يواجهون تدهورا وشيكا لحالتهم الصحية أو الوفاة إذا تم إجبارهم على التحرك وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم.

وكانت جهات طبية فلسطينية، قد قالت أمس السبت، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول موجة القتال يومها الثامن.

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى بمن في ذلك المصابون والمرضى.

مجازر فى مناطق مختلفة من قطاع غزة

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل.

وأفادت الوكالة نقلا عن مستشفيات القطاع، بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رءوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع".

ووفق الوكالة يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.