"بي بي سي": البريطانيون ينتظرون موافقة مصر للخروج من غزة

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن الرعايا البريطانيون في غزة ينتظرون في معبر رفح من الجانب الفلسطيني من أجل العبور إلى مصر والعودة إلى ديارهم، حيث تأتي مطالب الخروج العاجلة في أعقاب تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتابعت أن مصر هى المنفذ الوحيد الذي يقع في جنوب غزة، وهو الطريق الوحيد حاليًا للخروج من القطاع من قبل إسرائيل، في ظل القصف العنيف على القطاع والحصار الشامل لسكان غزة.

مباحثات بريطانية مع مصر والأردن لإجلاء الرعايا وتخفيض التصعيد

وأضافت الإذاعة البريطانية، أن محاولات الحكومة البريطانية مع السلطات المصرية لإجلاء الرعايا باءت جميعها بالفشل، ويأتي ذلك بعد مغادرة رحلة طيران مستأجرة ثالثة تابعة للحكومة البريطانية إسرائيل، ويستضيف رئيس الوزراء ريشي سوناك أيضًا العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الأحد لمناقشة الصراع.

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي شهد انقطاع إمدادات المياه والغذاء والطاقة عن غزة، مما أثار قلقا دوليا بشأن احتمال حدوث كارثة إنسانية في القطاع، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية من 1.1 مليون مدني في شمال غزة التحرك جنوبًا قبل الهجوم البري.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المسؤولين يعملون مع السلطات المصرية لمحاولة ترتيب مغادرة البريطانيين ومزدوجي الجنسية، وكذلك أزواجهم وأطفالهم، لمغادرة غزة عبر معبر رفح، ولكن يتم حث المواطنين البريطانيين على التحرك جنوبًا وفقًا لتوجيهات إسرائيل، وتم إرسال رسائل تطلب منهم أن يكونوا في حالة تأهب في حالة فتح المعبر.

وقال البيان إن سوناك تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الوضع في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما كان وزير الخارجية جيمس كليفرلي على اتصال مع نظيره المصري سامح شكري، وقال كليفرلي: "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم المواطنين البريطانيين في إسرائيل وغزة.

وتابع: "أن سلامة جميع المواطنين البريطانيين هي أولويتنا ونحث الجميع على مواصلة اتباع نصيحتنا وتسجيل حضورهم حتى نتمكن من الاتصال بهم".

وذكرت السلطة الفلسطينية أن الرحلات الجوية المتعددة المقرر إجراؤها في وقت سابق من الأسبوع تم تأجيلها بسبب مشاكل في الحصول على التأمين.