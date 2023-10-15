الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية للاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال فى غزة

اشتباكات بين المقاومة
اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، لقطات حية ترصد استمرار القصف الإسرائيلي بواسطة الطائرات الحربية على غزة، وأيضًا أصوات لاستخدام الأسلحة الثقيلة واشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في القطاع، على الهواء مباشرة.

مربعات سكنية كاملة تُمحى

وقالت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن القصف الصاروخي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع مستمر على قطاع غزة حتى اللحظة، منوهة بأن هناك مربعات سكنية كاملة تمحى، فيما يشهد القطاع أزمة إنسانية في غاية الصعوبة.

وتابعت أن الاحتلال يقوم بقصف النازحين وهم في الطريق من شمال إلى جنوب قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، فيما يقوم بحملة اعتقالات من الضفة الغربية ودخولهم السجون وسحب البطانيات والأدوية وقطع الكهرباء، بالإضافة إلى عزل كامل للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

تحويل أكثر من 50 فلسطينيًا للاعتقال الإداري في إسرائيل

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية، فيما تم تحويل أكثر من 50 فلسطينيًا للاعتقال الإداري في إسرائيل؛ حيث يواصل جيش الاحتلال سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين.

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